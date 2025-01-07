Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 2025 yılına ait ilk Belediye Meclisi toplantısını gerçekleştirdi.. Başkan Çelik, 2025 yılı için planlanan projeler ve ilçenin geleceği hakkında bilgiler verirken, alınacak kararların Bozkurt’a büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin gelişmesi için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Çelik, Bozkurt’un daha modern ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için her zaman vatandaşların görüşlerine değer verdiklerini vurguladı. Bu yıl, altyapı, sosyal hizmetler ve çevre düzenlemeleri alanlarında önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Belediye Meclisi üyeleri de toplantıya katılarak, ilçede ihtiyaç duyulan projeler hakkında önerilerini sundular. Çeşitli konularda yapılan tartışmalar sonucunda, Bozkurt’un kalkınmasına katkı sağlayacak kararlar alındı. Alınan kararlar arasında sosyal donatılar, yeşil alan düzenlemeleri ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gibi başlıklar öne çıktı.

Başkan Çelik, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2025 yılında Bozkurt’un daha da büyüyeceğini ve gelişen ihtiyaçlara göre yenilikçi çözümler üreteceklerini söyledi. Alınan kararların ilçenin her noktasında fark oluşturacak projelere dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Bozkurt Belediyesi’nin her zaman halkın yanında olmaya devam edeceğini belirten Çelik, vatandaşlara seslenerek, birlik ve beraberlik içinde el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.