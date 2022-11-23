Denizli’nin Bozkurt ilçe merkezinde, ilk kez inşa edilen yağmur suyu hatları ile sıcak asfalt ve kaldırımlarıyla baştan aşağı yenilenen üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, projenin tamamlanmasıyla Bozkurt ilçesinin hak ettiği güzel bir hizmete daha kavuşacağını vurguladı.

Denizli’nin Bozkurt ilçe merkezinde, ilk kez inşa edilen yağmur suyu hatları ile sıcak asfalt ve kaldırımlarıyla baştan aşağı yenilenen üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, projenin tamamlanmasıyla Bozkurt ilçesinin hak ettiği güzel bir hizmete daha kavuşacağını vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt ilçesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü yağmur suyu hattı ile üstyapı çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan ilk olarak Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Zolan’a büyük ilgi gösteren Bozkurtlular ilçe merkezinde gerçekleştirilen yağmur suyu hattı inşaatı ile üst yapı çalışmaları için teşekkür etti. Üst yapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü sıcak asfalt ve kaldırımları ile bambaşka bir güzelliğe kavuşacak Muzaffer Arıcı Caddesi’nde de çalışmaları takip eden Başkan Zolan, burada işçilerle beton kilit parke taşı döşeyerek kolaylıklar diledi.

“Bozkurt’umuz her geçen gün daha fazla hizmet alıyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2014 yılında Denizli’nin büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından pek çok önemli hizmeti Bozkurt ilçesinde de gerçekleştiklerini belirtti. Bozkurt’un ihtiyaç ve sıkıntılarını gidermek için ilçe merkezinde ilk kez başlanan yağmur suyu hattı ile sıcak asfalt ve modern kaldırım çalışmalarını anlatan Başkan Zolan, “Bozkurt’umuz her geçen gün daha fazla hizmet alıyor. Bugün Bozkurt ilçemizin merkezinde Atatürk Caddesi’ndeyiz. Burada yağmur yağdığında maalesef yağmur suları etrafa sıkıntı veriyor, bazen iş yerlerinde su baskınları meydana geliyor. Bu noktada vatandaşlarımızın sıkıntısını çözmek için yağmur suyu hatlarının inşaatına başladık. Bittiğinde inşallah Bozkurt ilçe merkezinde yağmur suyuyla ilgili sıkıntılar yaşanmayacak. Altyapı çalışmalarımız tamamlandığında da üst yapımızı baştan aşağı yenileyeceğiz. Kaldırım ve sıcak asfaltla birlikte Bozkurt’umuz hak etmiş olduğu güzel bir hizmete daha kavuşmuş olacak” dedi.

“Bozkurt’umuza yakışacak”

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının bazı zorluklar da getirdiğini ifade eden Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu süreçte toz, çamur gibi zorluklar olacak, Bozkurtlu hemşerilerimizin sabretmesini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda çalışmaları tamamlamayı arzu ediyoruz. Bittiğinde çok güzel olacak, Bozkurt’umuza yakışacak. Sıcak asfaltlı ana caddesi, güzel kaldırımları ve altyapı çalışmamamız ile Bozkurt’umuzu daha da ileri boyuta taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnsanlarımızın daha konforlu bir hayat sürmelerine katkı sağlamış olacağız. Allah’ım inşallah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Bozkurt’umuzda bugüne kadar çok hizmet yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz, hayırlı ve uğurlu olsun.”