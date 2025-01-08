Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçede yeni yol çalışmalarına başladıklarını müjdeleyerek, "Yol çalışması ihalemizin sonuçlanmasının ardından hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Belediye olarak, ilçenin altyapısını güçlendirmek ve ulaşım ağını iyileştirmek adına büyük bir adım attıklarını belirten Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, bu çalışmaların Bozkurt’a önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Bozkurt’ta gerçekleştirilecek olan yol çalışmalarının öncesinde ilk adımlar atıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinatörü Soner Kara, Fen İşleri Bölge Sorumlusu Ömer Faruk Kılıç ve ihaleyi kazanan Şirket Yetkilisi Erkan Tıkıroğlu ile birlikte ilçede tespit ve ön araştırma yapmak üzere bir araya gelindi. Çalışmaların başlayacağı güzergâhlar üzerinde detaylı incelemelerde bulunan ekip, altyapı ihtiyaçları ve yol standartları hakkında gerekli değerlendirmeleri yaptı.

İlçeye katkı sağlayacak yatırım

Başkan Çelik, yol çalışmalarının Bozkurt için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Yaptığı açıklamada, bu projeyle hem şehir içi ulaşımın rahatlayacağını hem de bölgedeki trafik güvenliğinin artacağını belirten Çelik, "Bu yatırım ilçemiz için hayati bir önem taşıyor. Amacımız, vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu yollar sunmak" dedi. Çelik, ayrıca yapılan bu tür yatırımların sadece ulaşım açısından değil, ilçenin genel kalkınması açısından da büyük faydalar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Çalışmalar 13 Ocak’ta başlayacak

Yol çalışmalarının 13 Ocak Pazartesi günü başlayacağını duyuran Başkan Çelik, projelerin kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların, ilçedeki çeşitli cadde ve sokaklarda yapılacak iyileştirmelerle başlaması bekleniyor. Başkan Çelik, bu süreçte Bozkurtlular’ın sabırlı olmalarını ve yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçenin ulaşım altyapısının önemli ölçüde iyileşeceğini ifade etti.

Başkan Birsen Çelik, yol çalışmalarının Bozkurt’a hayırlı olmasını temenni etti. Yatırımın, ilçedeki altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik önemli bir adım olduğunun altını çizen Çelik, "İlçemiz için hayırlı bir başlangıç yapıyoruz. Bu çalışmaların sonuçları, hem vatandaşlarımıza hem de Bozkurt’un geleceğine büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiden ilçemize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.