Sürücü ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturmak kolları sıvayan Bozkurt Belediyesi, yol çalışmalarına başladı.

Denizli Bozkurt Belediyesi şehri güzelleştirmek ve sürücülerin daha güvenli yolculuk yapmaları için yol yapım çalışmasına başladı. Bozkurt Atatürk Bulvarı ve Fatih Mahallesi’ndeki yollar yenileniyor. İhale usulüyle yapılan çalışma hızlıca başladı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik çalışmaları yerinde inceledi.

İlerleyen zamanda diğer mahallelerde de çalışmaların başlayacağını belirten Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik; “Bozkurt’umuzun tamamını ilçemize yakışan yollarla tanıştırıyoruz! Proje kapsamında Atatürk Bulvarımız ve Fatih Mahallemizde yol çalışmalarımız başladı. İhale sürecimizin ardından, muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda çalışmalarımıza hızla başladık. En kısa sürede diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı başlatarak ilçemizin çehresini değiştireceğiz. Canla başla çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bozkurt’umuzun vizyonunu değiştirecek bütün çalışmalarda bizlere destek olan, hemşehrilerimizi hizmetlerle tanıştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ederiz. Memleketimiz en güzelini hakkediyor ve alacak” dedi.