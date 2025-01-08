Bozkurt Kaymakamlığı ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan proje kapsamında Bozkurt’ta eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri göz sağlığı taramasından geçirildi.

Çocuklarda göz hastalıklarının erken dönemde teşhis edilmesi, ilerleyen dönemdeki göz sağlığının korunması açısından büyük öneme sahip. Farkedilmeyen görme kusurları, ilerleyen yaşlarda çocuğun öğrenme yeteneği, okul başarısını, sosyal yaşamlarını ve özgüveni üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Bu nedenle uzmanlar düzenli göz taramaları, çocukların hem eğitim hayatları hem de kişisel gelişimleri için kritik bir role sahip olduğunu vurguluyor. Bu doğrultuda Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Göz Hastalıkları Uzmanları Op. Dr. Yasin Durkal ve Op. Dr. Yaşar Ölmez tarafından Bozkurt’ta bulunan 832 ilkokul ve ortaokul öğrencisi göz taramasından geçirildi. Yapılan taramalar sonucunda ileri tetkik gerektiren 79 öğrenci Devlet Hastanelerinin göz polikliniklerine yönlendirildi.

“Bu tür taramalar, öğrencilerin sağlıklı bir eğitim yaşamı sürdürmelerine katkı sağlayacaktır”

Bozkurt’ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gerçekleştirilen göz taramalarının önemine değinen Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Göz hastalıklarının erken dönemde teşhis edilerek ilerlemesini önlemek ve okul döneminde yapılan göz tarama programları son derece önemlidir. Bozkurt İlçe Kaymakamı Enes Özkan’ın ilçedeki öğrencilerin göz muayenelerinin yapılması yönündeki talebini işbirliği içerisinde bir projeye çevirerek ilçede göz taramalarını gerçekleştirdik. Bu tarama çalışması, öğrencilerin göz sağlığını erken dönemde tespit etmek ve muhtemel görme problemleri ile ilgili gerekli tedavi süreçlerini başlatmak amacıyla büyük bir öneme sahip. İl merkezinden görevlendirdiğimiz Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarımızla birlikte 832 çocuğumuzun taraması yapıldı. 79 öğrenci ileri tetkik için yönlendirildi. Eğitim hayatındaki başarıları artırmak ve sağlıklarını korumak adına gerçekleştirilen bu tür taramalar, öğrencilerin sağlıklı bir eğitim yaşamı sürdürmelerine katkı sağlayacaktır. Ben buradan proje kapsamında destek veren Bozkurt Kaymakamlığı’na ve taramaları gerçekleştiren Göz Hekimlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Erken tespit edilen sorunlar çocukların okul başarısını destekler”

İlçede ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yapılan göz sağlığı taramasında emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt Kaymakamı Enes Özkan, “Okul çağındaki çocukların görme sağlığı, derslerdeki başarısı ve genel gelişimleri için büyük öneme sahiptir. Bir çocuğumuz tahtayı net göremiyorsa ders sırasında sürekli dikkatini kaybedebilir ve dersin içeriğini tam anlamayabilir. Buda çocuğun uzun vadede performansını etkiler. Göz taramaları sayesinde bu tür sorunlar erken aşamada tespit edilip önlem alınarak çocuğun okul başarısını destekler. Bu doğrultuda ilçemizde Bozkurt Kaymakamlığı ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri için göz sağlığı taraması yaptık. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve taramaları gerçekleştiren sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.