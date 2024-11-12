Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe katılan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Geleceğe nefes olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde Bozkurt Orman İşletme Şefliği, Çardak Orman İşletme Şefliği ve Bozkurt Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu. Ağaçlandırma etkinliğine destek veren kurumlar ve gönüllüler, bölgeyi daha yeşil hale getirmek adına özveriyle çalıştı. Etkinlik sonunda Başkan Çelik ve katılımcılar, fidanların büyümesiyle Bozkurt’un daha sağlıklı ve yeşil bir çevreye kavuşacağına olan inançlarını dile getirdiler.

Bozkurt’un geleceğine nefes katma amacıyla gerçekleştirilen etkinle ilgili açıklama yapan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, fidan dikiminin sadece bir ağaçlandırma çalışması olmadığını, aynı zamanda doğaya ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Başkan Çelik, "11.11 tarihinde 11.11 saatinde 500 fidanımızı toprakla buluşturduk. Bu proje ile Bozkurt olarak geleceğe daha yeşil bir miras bırakıyoruz. Gelecekte yeşil alanları artırmak için bu tür projelere devam edeceğiz. Hem doğamızı koruyacağız hem de çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakacağız" diyerek, etkinliğe katkıda bulunan tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.