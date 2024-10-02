Bozkurt Belediyespor Atıcılık Takımı sporcusu, Konya’da düzenlenen turnuvada birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Başarılı sporcuyu kutlayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yaptığı açıklamada; “Konya Seydişehir Başkanlık Kupası Trap Atış Turnuvası’nda Bozkurt Belediyesporumuz 1. olarak bizleri gururlandırdı. Bozkurt Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımızı temsilen Profesyonel Trap kategorisinde yarışlara katılan Muharrem Sarı’yı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.