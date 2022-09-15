AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın AK Parti hükümeti tarafından yapılan hizmetleri kendisi yapmış gibi sahiplenmeye çalışmasını eleştirdi.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın AK Parti hükümeti tarafından yapılan hizmetleri kendisi yapmış gibi sahiplenmeye çalışmasını eleştirdi.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, daha önce ki 20 yıla yakın belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi son 3,5 yılda da ilçeye hiçbir eser kazandıramayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın AK Parti hükümeti tarafından ilçe halkına kazandırılan hizmetleri kendisi yapmış gibi sahiplenip siyasi şov yapayım derken komik duruma düştüğünü söyledi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın DSİ, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Zonguldak İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylere verilen içme suyu için tören düzenlemesine tepki gösteren Bozkurt açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Bilindiği gibi tüm dünyada ve ülkemizde iklim değişikliği nedeniyle yer altı ve yerüstü su kaynaklarında zaman zaman ciddi azalmalar meydana gelmektedir.

Karadeniz Ereğli ilçe merkezi başta olmak üzere Gülüç Beldesi ve bazı köylerimizin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Devlet Su İşleri tarafından 2013 yılında Kızılcapınar Barajı’ndan Süleymanbeyler Köyü’ne kadar içme suyu isale hattı yapımına başlanmış ve aynı tarihlerde Süleymanbeyler Köyü’ne İçme Suyu Arıtma Tesisi yapılmıştır. 2017 yılında yapımı tamamlanan tesis, 2020 yılında DSİ Genel Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Gülüç Belediyesi arasında yapılan protokol ile Kdz. Ereğli Belediyesi’ne devredilmiştir.

Ham su kaynağı Kızılcapınar Barajı olan projede dönemsel olarak demir ve mangan miktarında artış olması nedeniyle DSİ tarafından sorunun çözümü için mevcut arıtma tesisine ön ozonlama sistemi ilave edilmiştir.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından İl Özel İdare bütçesi, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesi ve KÖYDES projesi dahilinde Çayırlı, Dedeler, Danişmentli, Yunuslu, Osmanlar, Gebe, İmranlar, Ruşanlar, Zindancılar, Işıklı, Abdi, Esenler ve Halaşlı köylerine içme suyu verilmiş, Aydınlar ve Pınarcık köylerindeki çalışmaların ise 2022 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Köylere verilen içme suyu tesislerinin tüm projeleri İl Özel İdaresi tarafından hazırlanmış ve yatırım maliyetleri ise Köylere Hizmet Götürme Birliği ile müştereken karşılanmıştır. Aydınlar ve Pınarcık köylerinde yapımı devam eden projeler tamamlandığında toplam 3.542.172,00 TL yatırım yapılmış olacaktır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Kdz. Ereğli Belediyesine verilen içme suyu isale hattından köyler için alınan suyun bedeli, aynı belediyeye ödenecektir.

Yukarıda ki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere isale hatları, arıtma tesisi, ozonlama tesisi ve köylere ulaştırılan su hatlarının tüm maliyetleri DSİ, KÖYDES ve özel idare bütçesinden karşılanmıştır.

Gerçekler böyle iken, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın devletin yaptığı bu yatırımları ve hizmetleri sanki kendisi yapmış gibi kamuoyuna sunması şark kurnazlığıdır.

Anlaşılan o ki Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, daha önceki 20 yıla yakın belediye başkanlığı görev süresinde olduğu gibi son dönemde ki 3,5 yıllık görev süresi içerisinde de ortaya hiçbir eser koyamamış olmanın ezikliğini, AK Parti hükümetimizin yaptığı hizmetlere sahip çıkarak gidermeye çalışmaktadır.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık kendisi tarafından yapılmayan hizmetler için tören düzenleyip, siyasi şov yapıp prim yapayım derken komik duruma düşmektedir.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a tavsiyemiz; AK Parti hükümetimiz tarafından Kdz. Ereğli halkımıza sunduğumuz hizmetleri kendisi yapmış gibi sahiplenmeye kalkacağına, 2019 yerel seçimlerinde halka vaad ettiği projeleri hayata geçirmesidir.”