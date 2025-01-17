Denizli’de 5-10 yaş arası çocukların zihinsel yeteneklerini geliştirmek için Bozkurt Belediyesi Akıl Zeka Oyunları kursu düzenliyor. Kurs kayıtları başladı.

Okulların ara tatile girmesiyle öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini ve eğlenirken öğrenmelerini amaçlayan Bozkurt Belediyesi 5-10 yaş arası çocuklar için Akıl Zeka Oyunları kursları düzenliyor. Bozkurt Belediyesi Kişisel Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek olan kurslar haftada 2 gün olacak. Kurslar 5-7 yaş ve 8-10 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Sınırlı kontenjanın olduğu kursta kayıtlar 0542 247 2478 numaralı telefonlar üzerinden kayıtlar başladı. 20 Ocak günü Pazartesi günü kursların başlaması planlanıyor.