Denizli’de 5-10 yaş arası çocukların zihinsel yeteneklerini geliştirmek için Bozkurt Belediyesi Akıl Zeka Oyunları kursu düzenliyor. Kurs kayıtları başladı.

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Okulların ara tatile girmesiyle öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini ve eğlenirken öğrenmelerini amaçlayan Bozkurt Belediyesi 5-10 yaş arası çocuklar için Akıl Zeka Oyunları kursları düzenliyor. Bozkurt Belediyesi Kişisel Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek olan kurslar haftada 2 gün olacak. Kurslar 5-7 yaş ve 8-10 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Sınırlı kontenjanın olduğu kursta kayıtlar 0542 247 2478 numaralı telefonlar üzerinden kayıtlar başladı. 20 Ocak günü Pazartesi günü kursların başlaması planlanıyor.

Kaynak: iha