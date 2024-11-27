Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenler ve yöneticiler için özel bir jest gerçekleştirdi.

Başkan Çelik, eğitim camiasına sunduğu hediyelerle öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Öğretmenlere verilen ajandaların, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı olması ise dikkat çekti. Çelik, açıklamasında, öğretmenlerin topluma kattığı değerin altını çizerek, "Bir gün değil her gün öğretmenlerimizin yanındayız. Onlar, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirerek ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa ediyorlar. 24 Kasım vesilesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Akif Bayar’a, görevi başındaki eğitimcilerimize ve yöneticilerimize bu özel ajandaları hediye ettik," ifadelerini kullandı.

Hediyeler, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Eğitimciler, böylesine anlamlı bir günde hatırlanmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Çelik, eğitimcilerin toplumun temel taşları olduğuna vurgu yaparak, onların hak ettikleri değeri her zaman göreceklerini ifade etti.