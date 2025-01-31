Bozkurt Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri amacıyla Merkezefendi Belediyesi Buz Pateni Pistine gezi düzenledi.

Bozkurt Belediyesi yarıyıl tatilinde çocukları unutmadı. Çocukların unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla Bozkurt Belediyesi, Merkezefendi Buz Pateni Pistine gezi düzenledi. Buz pistinde paten yapmayı öğrenen çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Sömestr tatilindeki çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşatmak için harekete geçtik. Belediyemizde buluştuğumuz çocuklarımızı Merkezefendi Belediyemizin şehrimize kazandırdığı buz pateni pistine gönderdik. Çocuklarımızın keyifli ve güzel bir gün geçirmesine ev sahipliği yapan Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a teşekkür ederiz. Onların yüzündeki gülümsenin bizlerdeki mutluluğu tarif edilemez” ifadelerini kullandı.