Denizli’nin Bozkurt ilçesinde Bozkurt Belediyesi bu sene Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek olan ve ilçede ikamet eden öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirecek. Ücretsiz sınav için başvuruların başladığı belirtildi. Eğitimi her şartlarda desteklediğini açıklayan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Eğitimi destekliyor, Bozkurt’umuzun aydınlık yarınlarının temellerini bugünden atıyoruz" dedi.

Bozkurt Belediyesi eğitimde öğrencilere destek için çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bu sene Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı gerçekleştirileceği belirtildi. İlçede ikamet eden öğrenciler için gerçekleştirilecek ücretsiz sınavın son başvuru tarihi 7 Mart 2025 olduğu açıklandı. Ayrıca başvuruları gerçekleştiren öğrenciler ise 15 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’da Bozkurt Belediyesi tarafından düzenlenen deneme sınavına ücretsiz olarak katılabilecek.

"Eğitimi destekliyor, Bozkurt’umuzun aydınlık yarınlarının temellerini bugünden atıyoruz"

Eğitimi her şartlarda desteklediğini ve Lise Geçiş Sınav’ı (LGS) için başvuru detaylarını anlatan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "İlçemizde ikamet eden öğrencilerimiz için gerçekleştireceğimiz ücretsiz deneme sınavı başvuruları başladı. Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilerimiz için, düzenlediğimiz Türkiye geneli deneme sınavına son başvuru tarihi 7 Mart 2025. Başvurularını gerçekleştiren öğrencilerimiz 15 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek deneme sınavına ücretsiz olarak katılabilecek. Eğitimi destekliyor, Bozkurt’umuzun aydınlık yarınlarının temellerini bugünden atıyoruz" dedi.