Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, gençlere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz deneme sınavları düzenleneceğini belirten Çelik, bu projenin, gençlerin sınav performansını artırmak ve geleceğe güvenle adım atmalarını sağlamak amacıyla başlatıldığını ifade etti.

Proje kapsamında Haziran ayına kadar her ay iki deneme sınavı yapılacak. Bu sınavlarla öğrencilerin eksiklerini tespit etmesi ve kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Başkan Çelik, “Amacımız, Bozkurt’taki gençlerimizi sınava en iyi şekilde hazırlamak ve onların başarılarına katkıda bulunmaktır” dedi.

Başkan Çelik, “Deneme sınavları, öğrencilerin akademik başarılarını artırırken, aynı zamanda motivasyonlarını da güçlendirecek. Eğitimde fırsat eşitliği sağlama misyonuyla hareket ederek gençlere her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Ülkemize, Denizli’mize ve Bozkurt’umuza parlak bir gelecek inşa edecek gençler yetiştirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin, 0539 649 0123 numaralı telefon üzerinden başvuru yapabileceği kaydedildi.