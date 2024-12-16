Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte Bozkurt Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine üye kadın üreticiler de yer aldı. Bozkurt’un yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı bulan kadın girişimciler, öğrencilere ve öğretmenlere Muhacir geleneğine ait lezzetleri sundu. Başkan Birsen Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada yerli üretimin ve geleneksel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. “Kadın üreticilerimizin emekleriyle hazırlanan yöresel ürünlerimizi tanıtmak bizim için gurur verici. Bu tür etkinlikler sayesinde hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de çocuklarımıza yerli malı bilincini aşılıyoruz” dedi.

Öğrenciler ve öğretmenler, Bozkurt’un eşsiz lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu. Kadın girişimciler, ürünlerin yapılışı ve tarihçesi hakkında bilgi vererek geleneksel mutfak kültürünü paylaştı. Etkinlik, yerli üretimin desteklenmesi ve kadın girişimciliğinin önemine vurgu yaparak büyük ilgi gördü.

Başkan Birsen Çelik, yerel ürünlerin tanıtılmasına destek olan herkese minnettarlığını dile getirdi. Bozkurt Belediyesi’nin, kadın üreticileri desteklemeye ve yöresel değerleri korumaya yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.