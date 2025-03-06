Denizli Bozkurt Belediyesinin üst yapı yenileme çalışmaları Fatih Mahallesinde devam ediyor.

Bozkurt Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bozkurtlu vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaları amacıyla Fatih mahallesindeki yollara parke taşı döşeniyor ve bozuk asfaltların onarımları ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Daha konforlu ve yaşanılabilir bir Bozkurt için Denizli Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile Bozkurt için çalışmaya devam ediyoruz. Fatih Mahallemizde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ekibinin de destekleri ile Bozkurt’umuzun her noktasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızla çağdaş görünümlü bir kent oluşturmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.