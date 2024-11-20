Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, çocukların haklarının korunması ve savunulmasının önemine dikkat çekti. Çelik, her çocuğun eşit fırsatlarla büyümesinin toplumların geleceği açısından hayati olduğunu belirterek, "Bugün, çocukların sevgi, saygı, eğitim ve güven içinde yaşayabilmesi için farkındalık oluşturduğumuz özel bir gün" dedi.

Başkan Çelik, çocukların yaşamlarında sevginin, sağlıklı büyümenin ve eğitimin temel haklar olduğunu vurguladı. Çelik, "Her çocuğun oyun oynama, hayal kurma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Onların gülen yüzleri, toplumumuzun geleceğini aydınlatan ışıklardır" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde çocukların eşit haklara sahip olması için çaba sarf etmenin gerekliliğine dikkat çeken Çelik, "Bugün ve her gün, çocuklarımızın hayallerine sahip çıkmalı, onların daha iyi bir dünyada büyümelerini sağlamak için sorumluluk almalıyız. Onların mutluluğu, barış dolu ve adil bir geleceğin anahtarıdır" şeklinde konuştu.

Açıklamasını "Çocuklar gülerse, dünya güzelleşir!" diyerek tamamlayan Başkan Çelik, tüm bireyleri çocuk hakları konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Çelik, çocukların hak ettiği yaşamı onlara sunmak için çalışmanın, daha güzel bir gelecek için yapılacak en değerli yatırım olduğunu dile getirdi.