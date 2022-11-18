AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Kdz. Ereğli’de yapımına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Kdz. Ereğli’de yapımına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatının yapım işini alan Menteş İnşaat yetkilisi Vahdettin Menteş’ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Bozkurt incelemelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Bugün Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden gelen yetkililerle birlikte bir süre önce yapımına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Yüklenici firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi 400 gün içerisinde yapımı tamamlanacak olan merkezimizin taban alanı 2 bin metre kare ve 5 katlı olacak. İçerisinde 30 ünite bulunacak. Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerimizin diş sağlığı noktasında tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok modern bir sağlık kompleksini ilçemize kazandırıyoruz. AK Parti iktidarı olarak eğitim, ulaşım, spor alanında olduğu gibi ilçemize en modern halkımıza yakışır sağlık tesislerini yapıyoruz. Ben bu sağlık tesisisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza, bölge milletvekillerimize, il başkanımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.