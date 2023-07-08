Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde belediye tarafından “Neşet için söyle Ortaköy” adı altında anma programı düzenlendi. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın hatıraları çerçevesinde düzenlenen anma programında Neşet Ertaş’ın hayat hikayesi izletildi. Video, izleyenleri duygulandırırken aynı zamanda büyük beğeni topladı. Neşet Ertaş’ın eserlerinin kaymakam, belediye başkanı, ilçe milli eğitim müdürü ve müzik öğretmenleri tarafından seslendirildiği programda zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Ortaköy ilçesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Şahin, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.