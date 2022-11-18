Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için anma konseri düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için anma konseri düzenleyecek.

Denizli ve Türkiye’nin kendi değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkırın Tezenesi olarak bilinen Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için anma konseri düzenleyecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın sahne alacağı “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” adlı konseri gerçekleştirecek. Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş türkülerinin seslendirileceği konser 20 Kasım 2022 Pazar günü akşamı saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda yapılacak.

Ücretsiz konsere tüm Denizlililer davetli

Şef Eray İnal’ın yöneteceği konserde Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek solist olarak yer alırken, dans sanatçıları Belçim Aydın, Gökçe Şar, Ali Şar, İsmail Eraslan ve Fatih Ahmed Tektemür yöresel oyunlarıyla konsere renk katacak. Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türkülerinin farklı forumlarla seslendirileceği etkinliğin ücretsiz olduğu belirtilirken, programa tüm Denizlilerin davetli olduğu kaydedildi.