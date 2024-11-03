Kırıkkale’nin dağlık ve ormanlık alanlarında kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi ekipleri tarafından yaban hayatını izlemek ve kaçak avcılıkla mücadele amacıyla kurulan bu fotokapanlar, vaşak, karaca, kurt, su samuru, tilki, çakal ve yaban domuzu gibi hayvanları kayıt altına aldı. Bu hayvanların birçoğu su ihtiyaçlarını aynı noktadan karşılıyor. Görüntüler, hayvanların günlük yaşamları ve beslenme anlarına dair önemli kareler sunuyor. Ayrıca, farklı dönemlerde fotokapanların konumları değiştirilerek daha geniş bir bölgedeki popülasyon bilgileri toplanıyor.