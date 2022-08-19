Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında bulunan kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz minareleri, midyeler ve salyangoz fosilleri kasaba halkı arasında heyecan uyandırdı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında bulunan kabuklu ve kabuksuz yumuşakçalar, deniz minareleri, midyeler ve salyangoz fosilleri kasaba halkı arasında heyecan uyandırdı.

Sorgun ilçesinin Araplı kasabasında hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgelerde deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı. Kasabalarında geçimini hayvancılıkla sağlayan 43 yaşındaki Lokman Atıl, hayvanlarını otlattığı sırada çevredeki kumlu kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti. Kalıntıları inceleyen Atıl, deniz canlılarına ait olabileceği düşünülen fosiller ve bölge ile ilgili yetkililerden yüzey araştırılması yapılması isteğinde bulundu.

Fosil kalıntılarının bulunduğu yerlerin yetkililerce incelenmesini isteyen Lokman Atıl, “Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Araplı kasabasında çobanlık yapıyorum. Dağlarda ilgi çeken taşlara, kayalara merak ettiğim şeylere bakarken sanki buranın deniz tabanı olduğunu gördüm ve buraları incelerken taşların böyle içinden fosiller buldum. Sanki yıllar önce burada bir deniz varmış ta kalıntıları bunlarmış gibi. Bilim adamlarının, yetkililerin gelip buralarda inceleme yapıp ışık tutacağını düşünüyorum. Buralar sanki bir deniz kenarı, sahil gibi. Burasının ilmi konuda büyük ışık tutacağını düşünüyorum. Belki de milyonlarca yılın bir donmuş fotoğraf hali. Buraların incelenmesini istiyorum” dedi.