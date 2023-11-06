Eskişehir’de son dönemlerde turist akınına uğrayarak Anadolu’nun en gözde turistik yerlerinden biri haline gelen Sivrihisar, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekerken, çeşitli turizm mekanlarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Nasreddin Hoca Kültür Evi, Sivrihisar Kilim Müzesi, Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı ve Ermeni Kilisesi gibi önemli turistik noktaları barındıran Sivrihisar, tarih ve kültür tutkunları için vazgeçilmez bir varış noktası haline geldi. Her birinin ayrı değer taşıdığı bu mekânlar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin turizm potansiyelini sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına devam ediyor. Yüzügüllü, yaptığı açıklamada, "Sivrihisar’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması, burayı eşsiz kılıyor. İlçemizin her köşesi buram buram tarih kokuyor. Bu güzellikleri dünyaya tanıtarak, ilçemizi uluslararası arenada tanınan bir turizm merkezi haline getirmek istiyoruz. Sivrihisar Ulu Camimizin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi ile önemli bir başarı elde ettik. İnsanlar seyahat rotalarını artık Sivrihisar’a çeviriyorlar. Güzel kentimizin ziyaretçi akınına uğramasından dolayı mutluyuz" dedi.

Sivrihisar, tarih, kültür ve doğaseverler için eşsiz bir varış yeri olmanın yanı sıra, geleneksel lezzetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yöresel mutfağın en güzel örneklerini sunan restoranlar, misafirlerini lezzet dolu bir yolculuğa çıkarıyor.