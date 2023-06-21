Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından ‘Bozkırda Yükselen Tarih Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’ isimli sergi düzenlendi.

Sivas Valiliği, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘Bozkırda Yükselen Tarih Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’ sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 4 Yıllık emeğin sonucu ortaya çıkar ürünler görücüye çıktı. Serginin açılışına Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Kamu Kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, “Mengücek diyarının eşsiz mimarisi ile hayranlık uyandıran Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Türk İslam mimarisinin Anadolu topraklarında inşa edilmiş en nadide örneğidir. Öyle ki bu şaheser UNESCO tarafından dünya miras alanı olarak tescillenmiştir. Kültürel değerler ve tarihi eserler alanında yaptığımız çalışmalarla ve üstlendiği ciddi misyonu ile kültürel değerlerin, tarihi eserlerin 4 yıllık süre içerisinde değişik ürünlere aktararak eserler oluşturduk. Proje boyunca eşsiz eserler ilhamla enstitü atölyelerimizde tasarlanmış ve üretilmiş 113 tane eser ortaya konmuştur. 13.Yüzyıl tarihinde Ulu Camiinde yer alan bezemelerden esinlenerek hazırladığımız eserleri sergimizde sizin beğeninize sunuyoruz” diye konuştu.

Sergilenen eserler, Divriği Ulu Cami’nin tarihçesi ile birlikte kitaba dönüştürüldü.