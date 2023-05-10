Görme engelli öğrencisine nota okumayı öğretmek için braille alfabesini öğrenen Öğretim Görevlisi Emrah Kalın’ın öğrencisi Fırat Ataş, AKSAM Türk Halk Müziği Topluluğunun tarafından gerçekleştirilen konserde seslendirdiği; “Neyleyim Yalan Dünyayı” isimli türküyle tüm sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Afyonkarahisar Valiliği ve Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) iş birliği ile AKSAM Türk Halk Müziği Topluluğunun, Sanat Yönetmeni Şef: Emrah Kalın yönetiminde gerçekleştirdiği “Bozkırda Yeşeren Türküler” temalı konser sanatseverleri mest etti. AKSAM Türk Halk Müziği İcra Topluluğu; Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği Bozkırda Yeşeren Türküler temalı konserde, asırlık kültürel mirasın temsilcileri Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali gibi birbirinden kıymetli ustaların eserlerine yer verdi. Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduktan sonra girdiği özel yetenek sınavıyla AKÜ Devlet Konservatuvarında öğrenim görmeye hak kazanan ve Bozkırda Yeşeren Türküler Konserinin ilk solistlerinden Fırat Ataş’ın görme engelinden dolayı nota okuyamadığını tespit eden AKÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi, AKSAM Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Emrah Kalın, kendi çabasıyla Braille nota sistemini öğrenerek Ataş’a öğretti. Öğretmeninin çabasıyla nota okumayı öğrenen Ataş’ ın konserde seslendirdiği "Neyleyim Yalan Dünyayı” isimli bozlak salondaki tüm sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın eşi Burhan Selim Yiğitbaşı ve konsere katılan AKSAM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk Halk Müziği İcra Topluluğu Sanat Yönetmeni Şefi Emrah Kalın’a çiçek takdim etti.