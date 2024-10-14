KONYA (İHA) – Konya’nın Bozkır ilçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde yeni hasat ballar paketlenmeye başladı.

KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ve beraberindeki heyet Bozkır Bal Dolum ve Paketleme Tesisini ziyaret etti. Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifince işletilen, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) kapsamında, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı finansmanında, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Müdürlüğü, Bozkır Belediyesi iş birliği ile kurulan tesiste bal süzme ve paketleme işleri ile arı beslemesinde kullanılan fondan şekeri üretimi hakkında incelemelerde bulunuldu.

İncelemelerle ilgili yapılan açıklamada, “Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde yeni hasat ballar paketlenmeye başlanmış olup, tesiste analizleri yapılmış toplam aktivite değeri 40 üzeri ve 1000 prolin üzeri çiçek balı paketlenmektedir. Tesis sayesinde güvenilir ve kaliteli gıdanın doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırılması hedeflenmiştir” denildi.

Değeri henüz anlaşılmayan Bozkır balının daha fazla tanınması ve tüketilmesi için çalışmalar yürütüldüğü de kaydedildi.