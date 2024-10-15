Konya’nın Bozkır ilçesinde, 16. Uluslararası Robot Yarışmasına katılacak robotlar hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak olan yarışmaya katılmak üzere Bozkır’dan farklı okullardan öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarıyla 4 robot hazırlandı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalarda 4 öğretmenin rehberliğinde 8 öğrenci robotları yapmak için çalıştı. Yarışma öncesi Bozkır Kaymakamı Atilla Mete de yarışmaya katılacak öğrencilerin çalışmalarını Bozkır Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda inceledi. Kaymakam Mete, öğrencilere yarışmalarda başarılar diledi.