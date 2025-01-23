Konya’nın Bozkır ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde umreye gidecek vatandaşlar ve Kur’an Kurslarında hafızlığını tamamladığı için umre ile ödüllendirilen öğrenciler düzenlenen programla dualarla uğurlandı.

Program, Müftülük Konferans Salonunda düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, 40 umreci ile kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti. Uğurlama programına, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Hasan Hıncal, Bozkır Müftüsü Emin Yüksek, Müftülük Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.