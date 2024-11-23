Konya’nın Bozkır ilçesinde ortaokul öğrencileri için yenilenmiş Yeni Nesil Fen Laboratuvarının açılışı yapıldı.

Bozkır ilçesinde Merkez Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde yenilenen müfredat programına uygun olarak oluşturulan Yeni Nesil Fen Laboratuvarı, öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Merkez Cumhuriyet Ortaokulunda öğrenim gören 201 öğrenci ve okulda görev yapan 23 öğretmen Yeni Nesil Fen Laboratuvarından faydalanabilecek. Öğrenciler, fen laboratuvarında gruplar halinde deney ve etkinliklere katılıp yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak.

Öğrencilerin Yeni Nesil Fen Laboratuvarında öğretim görürken kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alacaklarını ve eleştirel düşünme faaliyetlerine katılarak eğlenceli ve etkili deney etkinlikleriyle kalıcı ve anlamlı öğrenme sağlayabileceklerini belirten Cumhuriyet Ortaokulu Okul Müdürü Ramazan Demirel, Yeni Nesil Fen Laboratuvarının okula kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Laboratuvarın açılışına Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, laboratuvarın hazırlanmasında emeği geçen STK’lardan temsilciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı