Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Önceliğimiz Matematik" projesi kapsamında Bozkır Remzi Demirci Anaokulunda bir sergi düzenlendi. Sergide, anaokulu öğrencilerinin eğitim süreçlerinde yardımlaşarak ürettikleri eserler veliler ve misafirlerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, Bozkır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Pınar Buluz, Bozkır İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran ve çok sayıda veli katıldı. Sergi, öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sergileme fırsatı buldukları renkli bir etkinlik oldu. Sergi sonrasında okul bahçesinde anaokulu öğrencileri, veliler, öğretmenler ve diğer katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Önceliğimiz Matematik" projesi, öğrencilerin erken yaşta matematikle tanışmalarını ve bu alanda temel beceriler kazanmalarını hedefliyor.