Konya’nın Bozkır ilçesinde, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Başvuru Dönemi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bozkır Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, üreticiler, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP) uygulama rehberi, proje konuları ve miktarları ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

Bilgilendirme toplantısında sunum yapan Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Işık, KKYDP’nin 2007’den bu yana devam ettiğini, ekonomik yatırımlar, altyapı yatırımları, bireysel sulama ve uzman eller olmak üzere 4 ana başlıkta destek sağladıklarını belirtti. Işık, Konya’nın tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyeli daha da artırmak için KKYDP’nin önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Toplantı, Şube Müdürü Osman Işık ve konu uzmanı personel tarafından yapılan sunumun ardından karşılıklı soru cevap bölümüyle sona erdi.