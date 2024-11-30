Konya’nın Bozkır ilçesinde Bozkır Devlet Hastanesi personeline Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır İtfaiye Amirliği ekiplerince yangına müdahale ve yangın söndürme eğitimi verildi.

Bozkır Devlet Hastanesinde, muhtemel yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma, yangınla mücadele ve söndürme becerilerini kazandırmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurum çalışanlarına yönelik eğitim verildi. Eğitim faaliyetiyle ilgili Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, "Kurum personelimize yangın türleri ve yangına müdahale yöntemlerinin yanı sıra yangın tüpü, yangın dolabı ve yangın hortumu kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine vermiş oldukları eğitimden dolayı teşekkür ederiz" denildi.