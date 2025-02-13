Konya’nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren gübre bayilerini denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan eşzamanlı gübre denetimleri çerçevesinde, Bozkır Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler, ilçede faaliyet gösteren gübre bayilerini denetledi. Yapılan denetimlerde, gübre bayilerinin kamera sistemleri, ürün etiket bilgileri, barkod bilgileri ve stok durumları incelendi. Denetimlerle çiftçilerin kaliteli ve güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve tarımsal üretimde verimliliği artırmanın amaçlandığı belirtildi. Yetkililer, üreticilere bakanlık onaylı ve kontrollü gübre bayilerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ederek, bereketli bir tarım sezonu temennisinde bulundu. Bu tür denetimlerin, tarım sektöründe kalite standartlarının korunması ve çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bozkır’da gerçekleştirilen denetimlerin ardından, ilçe genelinde gübre satışı yapan işletmelerin mevzuata uygun hareket ettiği ve çiftçilere kaliteli hizmet sunmaya devam ettiği bildirildi.