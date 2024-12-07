Konya’nın Bozkır ilçesinde, ilçe merkezinde bulunan Çarşamba Çayında temizlik ve derinleştirme çalışmaları yapılıyor.

Bozkır Belediyesi yağışların başlamasından dolayı şehir merkezinde bulunan Çarşamba Çayında temizlik ve derinleştirme çalışmaları yapmaya başladı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Nazif Karabulut, "Çarşamba Çayı temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bereketli yağışların artması ve Çarşamba Çayı’mızın özlediğimiz heybetli görüntüsüne kavuşmasını diliyorum" dedi.