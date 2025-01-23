Konya’nın Bozkır İlçe Devlet Hastanesinde, "Aile Hekimlerimizle Hastane Buluşması" toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan, hastane yöneticileri, hastanede görev yapan uzman hekimler, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Ümit ve ilçede hizmet veren aile hekimleri katıldı. Toplantıda, Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Ümit ve Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgehan sunum yaptı.

Toplantı ile ilçede görev yapan aile hekimleri ile hastanede çalışan uzman hekimlerin tanışmaları, deneyim paylaşımını artırmak, hastalarının tedavi süreçlerinin takip edilebilmesi, yeni aile hekimliği düzenlemelerinin daha etkin şekilde uygulamaya geçirilmesi ve hastalara yerinde ve zamanında daha iyi bir sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.