AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin yaptıkları girişimler sonucu Bozhane Limanı işletme hakkının Kdz. Ereğli Belediyesi’ne verildiğini açıkladı.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin yaptıkları girişimler sonucu Bozhane Limanı işletme hakkının Kdz. Ereğli Belediyesi’ne verildiğini açıkladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Bozhane Limanı’nın işletilmesine yönelik olarak yaptıkları girişimlerin olumlu neticelendiğini ve liman işletmesinin Kdz. Ereğli Belediyesi’ne verildiğini ifade etti. Başkan Bozkurt konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Kdz. Ereğli ilçemizin gündeminde bir süredir yer alan Bozhan Limanını işletmesine yönelik olarak yaşanan sorun tarafımıza iletilmesinin hemen ardından başta AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Hamdi Uçar olmak üzere, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu ilgili bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Gerek Zonguldak Valiliği ve gerekse Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’ndan olumlu görüşler alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na Bozhane Limanı’nın Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından işletilmesi talebi iletilmiştir. Milletvekillerimizin konuyu yakın takipleri sonucu bakanlığın ilgili müdürlükleri tarafından Bozhane Limanının rıhtım kısmına; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine ilişkin tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması kaydıyla, üçüncü şahıslara ait yüklerin elleçlenmesi amacıyla genel kargo gemilerinin yanaşıp/ayrılmasına yönelik olarak 05.03.2023 tarihine kadar geçici işletme izni verilmesinin uygun görülmüş, gerekli şartların yerine getirilmesinin ardından ise liman işletmesinin Kdz. Ereğli Belediyesi’ne 30 yıl süre verilmesi talebi onaylanmıştır. Kararın başta ilçemizdeki sanayicilerimiz olmak üzere gemi nakliye acentelerimize ve Kdz. Ereğli’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sorunun tarafımıza iletilmesinin ardından konuyu yakından takip ederek çözüme kavuşmasında emeği geçen AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu’na, Zonguldak Valimiz ile Ereğli Kaymakamımıza ve emeği geçen, katkı sunan her kese teşekkür ediyorum.