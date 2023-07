Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 30 yıl sonra hizmete açılacak olan plajla ilgili açıklama yaparak, "Bayram süresince yat limanıyla ilgili çalışmalar daha üst seviyeye gitti ve logosunu da çıkarttılar. Rus, İsrail ve Türk ortaklığında Tarsus'a güzel bir yat limanı yapılıyor" dedi.

Tarsus Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri ve komisyondan gelen evrakların konuşulduğu toplantıda, maddeler oy birliği ve çokluğu ile kabul edildi. Mecliste, Tarsus Belediyesinin Tarsus Beyaz Kum Projesi kapsamında devam eden çalışmalarının, belediyenin arazisini işgal eden kişiler tarafından engellediğini ve belediyenin zorbalıkla suçlandığını belirten Bozdoğan, bu konu hakkında medyada çıkan haberlerin, çarpıtılarak yer verilmesini eleştirdi.



"Yasal olmayan hiçbir şey yapmıyoruz"

Kulak Köyünde ekim yapan vatandaşlarla görüştüklerini dile getiren Bozdoan, "Emlak İstimlak Müdürümüz, İmar Müdürümüz, başkan yardımcılarımız ile birlikte durumu izah ettik. Buranın belediyenin hizmet alanı olduğunu, ekim yapmamaları gerektiğini söyledik. Şu an son ürün olan marullardan sonra çalışmaların başlayacağını ve ekim yapmamaları gerektiğini ifade ettik. Karpuz eken bir vatandaşımız da vardı. 'Mayıs ayı sonuna kadar izin verin çıkacağız' dediler. İddia ettikleri gibi herhangi bir yere kira bedeli de ödemiyorlar. Bu hikaye 30 yıldır var. 'Tamam' dediler marulu kaldırdılar, sonra yeniden ekim yapmışlar. Biz de kaymakamlığa yazdık. Burayı kaymakamlık boşalttı, çünkü o alan plajına kavuşmak isteyen Tarsuslular için umut barındırıyor. Halkın tek bir sesi vardı, 'Biz ne zaman denize gireceğiz? Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmıyoruz, zorbalıkla itham ediliyoruz. Bakın buraya yat limanı yapılıyor. Yine bir önceki mecliste 27 Aralık'ta Turizm Bakanlığının devrini yaptığı şirkete devrettiği yeri yüce mecliste tek tek anlattım. Ben bizzat Akdeniz Belediyesinin meclisine de katılarak buranın tahsis işlemlerini bitirdik. Tarım yapan insanların ektikleri yerleri ortadan kaldırmakla suçlanıyoruz" diye konuştu.



"Tarsus'a güzel bir yat limanı yapılıyor"

Hizmete açılacak olan plaj ile ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan müjdeli haberi vererek, “Bayram süresince yat limanıyla ilgili çalışmalar daha üst seviyeye gitti ve logosunu da çıkarttılar. Rus, İsrail ve Türk ortaklığında Tarsus'a güzel bir yat limanı yapılıyor. İyi bir yatırım, büyük bir paraya mal oluyor. Yani artık o güzel sahilimiz Tarsusluların hizmetine girecek. Şu an orada iyi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalarda şirketle sürekli olarak görüşüyorum. Yine Ankara'ya gittiğimde o arkadaşlarla tekrar buluşacağız” şeklinde konuştu.

"Gecenin 3'ne kadar belediyeyi terk etmiyorum"

Her zaman Tarsus için mücadele ettiğini kaydeden Bozdoğan, “Hekimlikte 37. yılıma giriyorum. Belediye başkanlığıyla birlikte gerek hastaların, gerek hasta yakınlarının, gerek komşuların, gerek muhtarların, gerek mahallelilerin ve gerekse mesai arkadaşlarım var artık. Hepsini de hekimliğe ilk başladığım günlerdeki gibi aynı gönül sıcaklığı ile dinlemeye çalışıyorum. Bazen gecenin üçüne kadar şu belediyeyi terk etmiyorum. Hizmet etmeye, projeler ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü amacımız Tarsus. Hepimizin buradaki tüm meclis üyelerinin olduğu gibi ortak paydada buluştuğumuz Tarsus. Tarsus'a hizmet etmek” ifadelerini kullandı.



"Hesap vermeye her zaman hazırım"

Her zaman hesap verilebilirlik ilkesiyle çalışmalarını yürüttüğüne değinen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti; “Değerli dostlar 4 yılın sadece gün gün değil, saat saat, dakika dakika hesabını vermeye her zaman hazırım. Bazı şeyleri halkımıza dokunarak yaparken bizler anlatma peşinde değildik. Anlatmadık, reklam sonraya kalsın dedik ama her yerde karşılıklı istedikleri şekilde tartışalım dedik. Ama öyle bir şey ki, asla ve asla siyasi olarak hizmet yapmam dedim. Ben hizmetimi yaparım. Hizmetimi partim, teşkilatlarım, siyasallaştırır. Halka onlar anlatır dedim. Ben hizmetimle anlatırım dedim.”



Tarsus'ta projeler artıyor

Tarsus için önemli projeleri anlatan Başkan Bozdoğan, “Tarsuslulara vereceğimiz en önemli müjde de 33 kubbeli cami projesi. Altı minareli cami projesini bitirdik. Tarsus'un çok büyük bir yerinde. Bu camiyi de faaliyete geçireceğiz. İki tane Atatürk evi yapılıyor. Şehitler Tepesi ve Akşemsettin Mahallesi’ne bir kreş yapılıyor. Toplamda 10 tane kreşimiz olacak. Tarsuslu kadınlar ve çocuklarımız için çok önemli” dedi.

Mahallelerde hizmetleri sürdürmeye devam ettiklerini kaydeden Bozdoğan, “Şehitler Tepesinde yaşlı bir teyzenin mescit istediği bir yer vardı. Oranın mescidini de bu yaz tamamen bitireceğim. 12 köye doktor muayene odaları, konuk odası, okuma salonu ve muhtar odasını bitirip teslim edeceğiz. Yine iki tane koruluk, 3 tane de park alanı bitmek üzere. Korulukların biri Altaylılar’da diğeri de Ergenekon'da. Yine Altaylılar’da iki tane park var. Atatürk Mahallesi'nde ise bir park var. Hepsi bitecek çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.



Tarsus'ta onkoloji hastanesi yapılıyor

Tarsus’a onkoloji hastanesinin kazandıracağını ve birçok projenin bitme aşamasında olduğunu vurgulayan Başkan Bozdoğan, “Tarsus'ta yapılacak hizmetlerden bir tanesi de onkoloji hastanesiydi. Geçen hafta o konuyu da görüştük. Çok değerli hocamız Üstün Ezer’le Tarsus'ta onkoloji hastanesinin olayını artık bitiriyoruz. Bir an önce yapımına başlayacaklar. 400 bin nüfusu olan bir kentte elbette onkoloji hastanesinin önemi çok büyüktür. Yine Altaylılar semt pazarının peyzaj çalışmaları da bitiyor. Çiçekli Mahallesi’nde okuma ve düğün salonu bitiyor. Kariyer merkezi de bu ay içerisinde faaliyete geçecek. Çok katlı otopark, çocuk, gençlik ve kadın atölyesi yapımına başlanıyor. Ekmek fabrikasını bitiriyoruz ve ikinci fabrikamızda tamamen faaliyete geçecek. Aynı zamanda da Altaylılar Mahallemizde spor tesisimizi yapacağız” ifadelerini kullandı.