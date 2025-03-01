Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar ilk iftarlarını Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofrasında açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan’ın Yazıkent Mahallesi’nde düzenlediği iftar programıyla vatandaşları bir araya getirdi. Aydın Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen İftar programına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katılım sağladı.

İftar programında hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Mustafa Galip Özel, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği iftar yemeği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum" dedi.

Mahalle sakinleri iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, dayanışma içinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.