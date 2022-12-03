Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu sene 3’üncüsü gerçekleştirilen Deve Güreşleri dolayısıyla bu sene ilk kez ’En güzel deve’ yarışması yapıldı. Yarışmada birinciliği Bozdoğanlı Yakamoz isimli deve kazanırken ikincilik ve üçüncülüğü Ayvalık’tan gelen develer kazandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu sene 3’üncüsü gerçekleştirilen Deve Güreşleri dolayısıyla bu sene ilk kez ’En güzel deve’ yarışması yapıldı. Yarışmada birinciliği Bozdoğanlı Yakamoz isimli deve kazanırken ikincilik ve üçüncülüğü Ayvalık’tan gelen develer kazandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu sene 3’üncüsü gerçekleştirilen Deve Güreşleri etkinliğinde ilk kez ’En güzel deve’ yarışması yapıldı. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bir taraftan kurulan stantlarda deve sucuğu satışları yapılırken bir taraftan da deve güreşleri için Alaşehir’e gelen 12 deve podyuma çıkarak ’En güzel deve’ seçilebilmek için yarıştı.

Yarışmaya 12 deve katılırken, jüri üyeleri süs, paça, giyim, şalvar, üstündeki havut ve temizlik üzerinden develeri puanlayarak en güzel develeri seçti. Yarışmanın sonunda jüriden en yüksek oyu alan Bozdoğanlı Yakamoz adlı deve birinci, Ayvalık’tan Taşkınbey isimli deve ikinci, Ayvalık’tan Militan isimli deve üçüncü oldu. Birinci olan devenin sahibi Mutlu Arıkan’a altın havan ödülü verilirken, ikinci ve üçüncü seçilen develerin sahiplerine plaket takdim edildi.

Develer yarışmadan sonra davul zurna eşliğinde Sevgi Yolu üzerinde yürüyüş yaptı. En güzel deve yarışmasında konuşan Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, "İlçemiz binlerce yıllık geçmişimizde bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış uygarlıklar beşiğidir. Bu sırada Anadolu’yu yurt yapan ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu unsurlarından birisi olan Yörük kardeşlerimize de ev sahipliği yapan bu kadim şehrimizde atalarımızdan miras aldığımız bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek için, bu tür sosyal etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.

Etkinlik yarın gerçekleştirilecek olan deve güreşleri ile sona erecek.