Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde öğrencilere Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) vaizleri tarafından mahremiyet ve değerler üzerine eğitim verildi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde öğrencilere Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) vaizleri tarafından mahremiyet ve değerler üzerine eğitim verildi.

Öğrencilerin fiziksel, sosyal ve ahlaki gelişimini desteklemek amacıyla Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından okullarda öğrenciler değerler mahremiyet konularında bilgilendiriyor. Öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi; mesleki, akademik, sosyal gelişimlerine destek olunması amacıyla ADRB Vaizi Ramazan Dal tarafından Kemer HES Ortaokulu’nda ’değerler eğitimi’ semineri verildi. ADRB Vaizi Şennur Düccar da psikolojik olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu yetişmelerini ve sağlıklı bir cinsel kimlik bilinci geliştirmelerini sağlamak, kötü niyetli insanların istismarından korumak amacıyla ’mahremiyet bilinci’ konulu seminerde Amasya Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Seminerlerde ergenlik öncesi dönem olan ortaokul gençliğine ’ağaç yaşken eğilir’ nasihati uyarınca onları hayata hazırlamak ve hayatın tehlikeli badirelerine karşı uyarmak üzere çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.