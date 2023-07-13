Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde son teknolojik imkanlar kullanılarak projelendirilen diyaliz ünitesi için gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelinirken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul çalışmaları yerinde inceledi.

Sağlık Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde Bozdoğan ilçesinde yapımına karar verilen ve en son teknolojik imkanlar kullanılarak projelendirilen diyaliz ünitesi hastalara hizmet vermek için gün sayıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde yakın süreçte hizmete girecek olan diyaliz ünitesinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalarla ilgili hastane başhekiminden bilgi aldı. Şenkul, "En kısa sürede hizmete sunulacak olan diyaliz ünitesinin Bozdoğan ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Şenkul’a; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Bozdoğan İlçe Sağlık Müdürü, Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi eşlik etti.