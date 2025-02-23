Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde köklü geleneklerden biri olan 20. deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Deve güreşlerinin muhteşem coşkusunu tüm halkımız ve misafirlerimizle birlikte yaşadık" dedi.

Bozdoğan’ın köklü geleneklerinden biri olan ve Merhum Ömer Savaş Deve Güreş Arenası’nda yapılan 20. geleneksel deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Haftalar öncesinden hazırlıkları başlanan ve büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaların sonunda Bozdoğan Deve Güreşi Arenası Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nden gelen 150 pehlivan devenin güreşlerine sahne oldu. Soğuk havaya rağmen güreşleri izlemek üzere alanı dolduran vatandaşlar mangallarının başında bir yandan pikniklerini yaparken öte yandan da pehlivan develerin güreşlerini izlemenin zevkini tattı.

Coşkuyu hep birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Özel, "Deve güreşlerinin muhteşem coşkusunu tüm halkımız ve misafirlerimizle birlikte yaşadık. Bu yıl 20’ncisini düzenlediğimiz deve güreşleriyle geleneklerimizi yaşatıyoruz. Rahmetli Ömer Savaş’a ve emeği geçen tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bozdoğan olarak bu kültürle gurur duyuyoruz ve ilçemize her zaman misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Çerçioğlu halkı selamladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’un öncülüğünde halkı selamlayan protokol üyeleri vatandaşlara poşu ve kasket dağıttı. Vatandaşların coşkulu alkışları eşliğinde sahayı turlayan Başkan Çerçioğlu ve beraberindekiler bu coşkuya ortak oldu.

"Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla beraber buradayız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bildiğiniz gibi güreşlerin 20.’sini gerçekleştiriyoruz. Sayın başkana ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımızla beraber buradayız. Aydın’ın tüm ilçelerinden muhtarlarımız ve vatandaşlarımız burada. Gördüğünüz gibi güreşten ziyade panayır ve şenlik havasında geçen bir etkinlik" dedi.

Kupa güreşleri yapıldı

Güreşlerde Bozdoğan Kaymakamlık ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupa güreşleri de yapıldı. Başarılı deve sahiplerine kupaları Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat ve diğer belediye başkanları tarafından takdim edildi.

Protokolden yoğun ilgi

Bozdoğan Belediye Başkanı M.Galip Özel’in ev sahipliğindeki deve güreşi festivaline, ilçe protokolünün yanı sıra CHP’li belediye başkanları, mahalle muhtarları ve yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı.