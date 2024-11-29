Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçedeki üreticilerin tarımsal faaliyetlerini kolaylaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, üreticilerin arazilere ulaşımda yaşadığı sorunları çözmek amacıyla başlatılan yol düzenleme çalışmaları, çiftçilerden takdir topladı.

Belediye ekiplerinin, çiftçilerin taleplerine duyarlılıkla yaklaşarak hayata geçirdiği çalışmalar, Bozdoğan genelinde bozuk yolların düzenlenmesini hedefliyor. Başkan Özel, üretimin kesintisiz devam etmesi için üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek "Bozdoğan’ın bereketli topraklarını işleyen üreticilerimizin emeği, ilçemizin geleceğine değer katıyor. Belediyemiz, bu emeği desteklemek ve üreticilerimizin her şartta yanında olmak için çalışmaya devam edecektir" dedi.

Çiftçiler ise gerçekleştirilen yol düzenleme çalışmalarının tarımsal faaliyetlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını ifade ederek Başkan Özel ve belediye ekiplerine teşekkür edip "Yağmurdan sonra arazilerimize ulaşımda büyük zorluklar yaşıyorduk. Zeytin toplamak için bozulan arazi yollarımızda yapılan çalışmalar ile işlerimizi çok daha rahat ve güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Başkanımıza ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştular.

Üreticilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Özel, Bozdoğanlı üreticilerin emeğini her şartta korumaya ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya kararlı olduklarının altını çizdi.