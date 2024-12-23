Bozdoğan Meslek Yüksekokulun’da öğrencilere yönelik Siber Suçlar ve Nitelikli Dolandırıcılık Semineri düzenlendi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde siber suçlar ve nitelikli dolandırıcılığa karşı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda bilgilendirme faaliyetleri ve seminerleri devam ediyor. Son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zühal Mollaoğulları ve Siber Güvenlik Uzmanı Polis Memuru Uğur Bulut’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine “Siber Suç”, “Bilişim Sistemlerinin Kullanımı”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Online Alışveriş”, “Yasa Dışı Bahis” ve “İnternet Kullanımında Temel Güvenlik Önlemleri” hakkında bilgi verildi. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından ise sona erdi. Bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.