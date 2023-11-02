Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik konferans gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Sarı, öğrencilere KADES uygulaması, Polisliğe Giriş Süreçleri hakkında bilgilendirici eğitim verdi. Verilen eğitime yaklaşık 100 öğrenci katılırken konferans sonunda öğrenciler İlçe Emniyet Amiri Sarı’ya sorularını yöneltti. Verilen cevapların ardından öğrenciler yapılan sunum için Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği’ne teşekkür etti.