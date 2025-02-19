Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in başkanlığında olağanüstü toplanan Belediye Meclisi, Yazıkent Mahallesi’nde inşa edilecek 69 yeni TOKİ konutu için yer tahsisini onayladı.

Başkan Galip Özel, alınan kararın ardından yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemlerde başlatılan bu önemli proje için imzayı atmak bize nasip oldu. Bozdoğan Belediyesi olarak Yazıkent mahallemizde TOKİ’ye yer tahsisini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte ihale süreci başlayacak. İlçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

28 Şubat’ta TOKİ tarafından yürütülecek ihale sürecinin ardından konut yapımına başlanması bekleniyor. Projeye dair detaylar ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.