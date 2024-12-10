Aydın genelindeki ilçe ziyaretlerine devam eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bozdoğan’da sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Bozdoğan ilçesini ziyaret etti. Bozdoğan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bozdoğan Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Müdür Şenkul, sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. İlçe Sağlık Müdürü ve hastane başhekiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Şenkul, özverili çalışmaları dolayısıyla da sağlık personellerine teşekkür etti.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, saha ziyaretleri kapsamında Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Dr. Mete Erki, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Engin Tetik, Personel Hizmetleri Başkanımız Dr. Selman Özmen’in eşlik ettiği ziyarette, hastane hizmetlerinin mevcut durumu, yapılan planlamalar ve çalışmalar hakkında İlçe Devlet Hastanesi Başhekiminden bilgi alan İl Sağlık Müdürümüz, sağlık personellerimiz ile görüşerek gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Ayrıca sağlık hizmeti almak için gelen hastalarımızla sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, hastalarımıza geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bozdoğan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve İlçe Sağlık Müdüründen ilçede verilen birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürümüz, personellerimiz ile sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra Müdürümüz Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri kapsamında Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek yerinde değerlendirmelerde bulundu. Poliklinik hizmetleri, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, 15-49 Yaş Kadın İzlemleri, Gebe ve Lohusa İzlemleri, Bebek ve Çocuk İzlemleri, Obezite İzlemleri, Aile Planlaması Hizmetleri, Enjeksiyon ve Pansuman Hizmetleri ile Tetkik ve Tahlil Hizmetleri gibi birçok hizmeti hassasiyetle yürüten aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımıza teşekkürlerini ileten İl Sağlık Müdürümüz, sağlık hizmeti almak için gelen hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aile hekimlerimiz ile sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, Aile hekimliği sisteminin etkili ve verimli hale getirilmesi noktasında aile hekimlerimize güvendiğini ve inandığını dile getirdi" ifadeleri yer aldı.