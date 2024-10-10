Bozdoğan’da, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında, okul servisi firmalarının yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline yönelik bir güvenlik eğitimi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Bozdoğan Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, taşımacılıkta kullanılacak araçların özellikleri, yönetmelikteki yenilikler ve Karayolları Trafik Kanunu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitmen polis memuru Nihat Kızılkaya, eğitimde yaptığı konuşmada, "Gayemiz, aileleri tarafından bizlere emanet edilen çocuklarımızın rahatı ve güvenliği. Öğrenci servislerimize yönelik denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek" dedi. Eğitimde ayrıca, okul servis araçları yönetmeliği, sürücü ve rehber personel için aranan şartlar, emniyet kemeri kullanımı, fazla öğrenci alınmaması ve genel trafik kuralları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Katılımcılara, güvenli araç kullanımı ve öğrencilerin güvenli taşınması için yapılması gerekenlerde aktarıldı.