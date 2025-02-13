Aydın’da jandarma ekipleri tarafından Bozdoğan’da ilkokul öğrencilerine doğa sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Çamlıdere İlköğretim Okulu öğrencilerine çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamak amacıyla rüzgar gülleri hediye edildi. Etkinlikte, temiz enerji, sürdürebilir enerji, geri dönüşümün nasıl yapıldığı ve önemi günlük kullanımda nelerin geri dönüşüm olabileceği "Her şey Elimizde" mottosuyla anlatıldı.