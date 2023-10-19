Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen programla kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Bozdoğan’da kutlandı. Bozdoğan Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende muhtarlar tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden tören sonrası muhtarlar ve protokol sohbet etme imkanı buldu.

Törene Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Belediye Başkan vekili Ali Erkut, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Keysan, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Sarı ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.