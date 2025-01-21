Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde mevsimlik çiçeklerin dikimi ve peyzaj düzenlemeleri yapılırken, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışan Bozdoğan Belediyesi’ne teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Bozdoğan Belediyesi, ilçeyi güzelleştirmek için el ele vererek uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ortak yürütülen projelerle Bozdoğan, her geçen gün çiçek gibi bir görünüme kavuşuyor.

İlçede mevsimlik çiçeklerin dikimi, peyzaj düzenlemeleri ve park bahçe bakım onarımları hız kesmeden devam ediyor. Yeşil alanların bakımı ve düzenlenmesi, vatandaşlara görsel bir şölen sunuyor. Vatandaşlar, her iki belediyenin uyumlu çalışmasından memnun olduklarını dile getirerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bozdoğan Belediye Başkanı’na teşekkürlerini iletti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bozdoğan’ı daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda, Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte mevsimlik çiçek dikimi, peyzaj düzenlemeleri ve parklarımızın bakım onarım çalışmalarını büyük bir uyum içinde gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, ilçemize verdiği destek ve hizmetler için teşekkür ediyorum. Bu güçlü iş birliği sayesinde Bozdoğan’ın çehresini değiştirmeye, vatandaşlarımıza daha güzel bir ilçe sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.